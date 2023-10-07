В Сумской области арестовали "целительницу", которая выманила у женщины почти 2 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Правоохранители в ходе досудебного расследования установили, что 27-летняя женщина в одной из социальных сетей разместила информацию о своих якобы экстрасенсорных способностях. Также она опубликовала фейковые фотографии отзывов о своей успешной деятельности. На ее объявление отозвалась женщина, которая хотела улучшить состояние своего здоровья.

"Подозреваемая, понимая, что потерпевшая ей доверяет, начала просить денежные средства на определенные атрибуты для ритуалов. На что доверительная женщина перечислила злоумышленнице денежные средства на общую сумму 1,9 млн гривен", - говорится в сообщении.

Жительницу Сум задержали при попытке получить от потерпевшей еще 160 тысяч гривен.

Ей сообщили о подозрении в мошенничестве (ч. 5 ст. 190 УКУ) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллион 778 тысяч гривен. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.