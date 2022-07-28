В Сумской области 28 июля будут работать взрывотехники
В Сумском районе с 10:00 до 13:00 28 июля будут обезвреживать взрывоопасные предметы
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
"В Сумском районе с 10 до 13 будут работать взрывотехники ГСЧС", – предупредил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.98
Покупка 38.98Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 39.22Продажа 40.5
- Актуальное
- Важное