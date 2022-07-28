Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

"В Сумском районе с 10 до 13 будут работать взрывотехники ГСЧС", – предупредил он.

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