В Сумской области 2 июля зафиксировали 31 "прилет"

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Обстрелы Сумщины начались после 8 утра. В течение дня РФ трижды обстреляла Шосткинский район со своей территории.

"После 8 утра россияне открыли огонь из минометов по Шалыгинской общине. 12 прилетов. После 14 часов по Эсманьской общине 5 прилетов из миномета. Почти в 21:00 минометный обстрел повторился по Шалыгинской общине, 14 прилетов", - говорится в отчете.

30 июня войска РФ били по Белопольской и Новослободской общинах Сумской области. Были зафиксированы 30 минометных выстрелов.

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