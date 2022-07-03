В Сумской области 2 июля зафиксировали 31 "прилет"
В Сумской области 2 июля граждане почувствовали 31 "прилет" от российского агрессора
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Обстрелы Сумщины начались после 8 утра. В течение дня РФ трижды обстреляла Шосткинский район со своей территории.
"После 8 утра россияне открыли огонь из минометов по Шалыгинской общине. 12 прилетов. После 14 часов по Эсманьской общине 5 прилетов из миномета. Почти в 21:00 минометный обстрел повторился по Шалыгинской общине, 14 прилетов", - говорится в отчете.
- 30 июня войска РФ били по Белопольской и Новослободской общинах Сумской области. Были зафиксированы 30 минометных выстрелов.
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