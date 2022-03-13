В Сумской области 13 марта не будет "зеленых коридоров", - глава ОГА

Об этом Живицкий написал в своем Facebook.



"Сумщина! 13 марта "зеленых коридоров" не будет. Мы продолжаем работать над их организацией и дальше", - сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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