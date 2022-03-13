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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Сумской области 13 марта не будет "зеленых коридоров", - глава ОГА

В Сумской области 13 марта не будет "зеленых коридоров", - глава ОГА

13 мартa, 2022 воскресенье
02:18

Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий подчеркнул, что 13 марта в области не будут проведены "зеленые коридоры" для эвакуации мирного населения

Об этом Живицкий написал в своем Facebook.

"Сумщина! 13 марта "зеленых коридоров" не будет. Мы продолжаем работать над их организацией и дальше", - сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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эвакуация
русская агрессия
война
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