В Сумской и Харьковской области на минах взорвались автомобили: ранены 5 человек

Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумщины.

"Как предварительно установили полицейские, 58-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, в результате чего съехал на обочину и взорвался на противотанковой мине. В дальнейшем произошло возгорание транспортного средства", - говорится в сообщении.

Открыто производство о покушении на убийство.

Раненые находятся в больнице.

В то же время пресс-служба полиции Харьковской области сообщила об аналогичном случае. Там получили ранения двое мужчин – 29 и 25 лет.

"6 сентября около 09:00 в отдел полиции №1 Изюмского РУП поступило сообщение о том, что в Норцовском лесничестве вблизи села Норцовка Савинской ТГ предварительно на противотанковой мине взорвался "ГАЗ-53", - говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что пострадавшие находятся в больнице.