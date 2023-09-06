В Сумской и Харьковской области на минах взорвались автомобили: ранены 5 человек
6 сентября в Белополье Сумской области на вражеской мине взорвался автомобиль с гражданскими, в результате чего получили ранения водитель и двое его пассажиров
Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумщины.
"Как предварительно установили полицейские, 58-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, в результате чего съехал на обочину и взорвался на противотанковой мине. В дальнейшем произошло возгорание транспортного средства", - говорится в сообщении.
Открыто производство о покушении на убийство.
Раненые находятся в больнице.
В то же время пресс-служба полиции Харьковской области сообщила об аналогичном случае. Там получили ранения двое мужчин – 29 и 25 лет.
"6 сентября около 09:00 в отдел полиции №1 Изюмского РУП поступило сообщение о том, что в Норцовском лесничестве вблизи села Норцовка Савинской ТГ предварительно на противотанковой мине взорвался "ГАЗ-53", - говорится в сообщении.
Правоохранители уточнили, что пострадавшие находятся в больнице.
- В конце августа в Чергановской области в результате подрыва авто на мине погибли мужчина и женщина , а их дети попали в больницу.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.26 Покупка 37.26Продажа 37.98
- EUR Покупка 40.21Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное