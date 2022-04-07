В Сумах задержан украинец, который собирал данные и передавал их оккупантам

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Между тем, в Сумах за подрывную деятельность задержали 60-летнего мужчину. Он собирал данные для передачи военным РФ", - написал он.

Мужчину держат под стражей.

Живицкий также сообщил о начале аварийно-ремонтных работ поврежденного оккупантами имущества.

"Хорошая новость для Сумщины: мы сможем закупать строительные материалы для восстановления поврежденных во время войны объектов: жилых домов, больниц и других коммунальных заведений. Начинаем безотлагательно проводить первоочередные аварийно-ремонтные работы. Также получили от правительства утвержденный механизм проведения обследования зданий и сооружений , поврежденных в результате военной агрессии РФ", – добавил он.

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