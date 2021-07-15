В Сумах ввели комендантский час для детей до 16 лет
Горсовет Сум ввел в городе комендантский час для детей без сопровождения взрослых
Об этом сообщается пресс-служба органа.
Теперь жителям Сум в возрасте до 16 лет нельзя будет находиться на улицах, в учреждениях, клубах и кафе с 22:00 вечера до 6:00 утра без присутствия одного из родителей.
Решение мотивировали желанием предотвратить преступления среди молодежи и ограничить употребление детьми алкоголя.
Родителей, чьи дети будут нарушать комендантский час, обещают привлекать к ответственности.
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