В Сумах возобновилось сражение с оккупантами
Вооруженные силы Украины ведут бой с российскими войсками в Сумах
Об этом сообщили в Сухопутных войсках.
"Украинские герои-защитники мужественно сопротивляются российским шовинистам в Сумах. Поддерживайте Вооруженные силы Украины", - говорится в сообщении.
- Бой у кадетского корпуса и воинской части в Сумах закончился , враг отступил
- Ранее Глава ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий заявил, что россияне оцепили город Конотоп в Сумской области, населенные пункты Сумской области осаждены.
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