В Сумах возобновили эвакуацию населения

Об этом сообщил руководитель Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.



"Была стрельба в районе кольцевой на выезде из города Сумы (направление на Ромны). По автобусам не стреляли! Это не был бой или перестрелка, шла техника Российской Федерации в сопровождении танка и на броне сидели люди, они открыли хаотическую стрельбу по полю, посадке, деревьям, вверх. Испугались и пошли дальше в сторону Лебединской трассы, в сторону Низов", – говорится в сообщении.



По словам Живицкого, ситуация спокойная, дорога для эвакуации открыта. Однако он подчеркнул, что стопроцентной безопасности на выезде нет, поэтому каждый должен взвешивать сам по поводу уровня опасности – опасности выезда или опасности оставаться в зоне боевых действий.



Глава военной администрации рассказал, что для эвакуации населения собрали весь возможный транспорт. Кроме того, из Лохвицы приехали автобусы, которые были заказаны посольствами и общественными организациями для иностранных студентов.



Первая эвакуационная колонна из Сум, которая отправилась в 10:00, движется по плану.

Напомним, в Сумах сегодня, 8 марта, был создан зеленый коридор. В 10.00 в городе начался первый этап эвакуации мирного населения.

Эвакуацию временно приостановили , ведь по маршруту зеленого коридора началась стрельба.

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