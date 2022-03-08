В Сумах возобновили эвакуацию населения
Около 13 часов в Сумах приостановили эвакуацию из-за выстрелов, раздававшихся со стороны оккупантов в сторону зеленого коридора. В настоящее время дорога открыта, эвакуацию возобновили
Об этом сообщил руководитель Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Была стрельба в районе кольцевой на выезде из города Сумы (направление на Ромны). По автобусам не стреляли! Это не был бой или перестрелка, шла техника Российской Федерации в сопровождении танка и на броне сидели люди, они открыли хаотическую стрельбу по полю, посадке, деревьям, вверх. Испугались и пошли дальше в сторону Лебединской трассы, в сторону Низов", – говорится в сообщении.
По словам Живицкого, ситуация спокойная, дорога для эвакуации открыта. Однако он подчеркнул, что стопроцентной безопасности на выезде нет, поэтому каждый должен взвешивать сам по поводу уровня опасности – опасности выезда или опасности оставаться в зоне боевых действий.
Глава военной администрации рассказал, что для эвакуации населения собрали весь возможный транспорт. Кроме того, из Лохвицы приехали автобусы, которые были заказаны посольствами и общественными организациями для иностранных студентов.
Первая эвакуационная колонна из Сум, которая отправилась в 10:00, движется по плану.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.28
Покупка 29.28Продажа 30.33
-
EUR
Покупка 32.23Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное