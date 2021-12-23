В Сумах восстановят архитектурный памятник XIX в. усадьбу семьи Харитоненко
В рамках проекта "Большая реставрация" в Сумах восстановят комплекс усадьбы сахарозаводчиков и меценатов Харитоненко
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
"Комплекс усадьбы Харитоненко может стать жемчужиной для Сум. Объект находится на реконструкции уже долгое время. Пора превратить его в центр культурной жизни и туристический магнит для целого региона", - сказала заместитель министра культуры Екатерина Чуева.
Как сообщает пресс-служба, здания не используются еще с 90-х годов XX в. Комплекс принадлежал Министерству образования и науки, сейчас работают над тем, чтобы передать его в Минкульт.
"После перехода Комплекса усадьбы Харитоненко в МКИП оперативное управление объектом будет передано Национальному заповеднику "Глухов". Заповедник должен провести надлежащую инвентаризацию имущества комплекса, определить его стоимость, провести индексацию основных фондов, а также заключить охранный договор на памятник архитектуры", - говорится в сообщении.
Справка: Харитоненко – известный род украинских купцов, промышленников и меценатов. Родоначальником "сахарного королевства" семьи был Иван Герасимович, ставший одним из влиятельнейших сахарозаводчиков и крупных землевладельцев Российской империи в XIX в. Он и его единственный сын вкладывали средства в развитие украинских городов.
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