В Сумах во время авиаудара погиб чемпион Украины по самбо

Об этом в Facebook сообщил тренер Евгений Леоненко.



Во время авиаудара по жилому району Сум погибли Артем Прийменко 2006 года рождения и вся его семья - папа, мать, бабушка и два младших брата.



"Сегодня ночью во время авиаударов российскими войсками по жилому районному мирному населению, г. Сумы по улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г.р. неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо. Наш питомец... Наш спортсмен... Вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл», – написал тренер.

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