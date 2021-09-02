В Сумах в школьном музее обнаружили боевой снаряд
В Сумской школе №19 1 сентября обнаружили боевой снаряд. Директор школы вызвал взрывотехников, чтобы проверить состояние учебных мин и зенитного снаряда в школьном музее
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что снаряд стоял на нижней полочке рядом с фугасом и имел конус сверху.
"Конус говорит о том, что это - взрыватель и специалисты подтвердили что взрыватель находился в состоянии, что мог бы быть приведен к боевому. Сам снаряд содержал взрывчатое вещество", - говорится в сообщении.
Специалисты-взрывотехники, которые приехали в школу, установили - мины действительно являются учебными, а снаряд - опасен.
Мины оставили в школе (выдав соответствующие сертификаты), а снаряд изъяли. Находку утилизируют.
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