В Сумах в школьном музее обнаружили боевой снаряд

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



Отмечается, что снаряд стоял на нижней полочке рядом с фугасом и имел конус сверху.



"Конус говорит о том, что это - взрыватель и специалисты подтвердили что взрыватель находился в состоянии, что мог бы быть приведен к боевому. Сам снаряд содержал взрывчатое вещество", - говорится в сообщении.



Специалисты-взрывотехники, которые приехали в школу, установили - мины действительно являются учебными, а снаряд - опасен.



Мины оставили в школе (выдав соответствующие сертификаты), а снаряд изъяли. Находку утилизируют.

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