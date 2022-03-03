В Сумах в результате ракетного удара оккупантов пострадали пять человек, - ОВА
В Сумах 3 марта пять человек госпитализировали в результате ракетного удара россиян по военным объектам
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сумы. Проснулись сегодня от мощного ракетного удара по территории нашей 27-й артиллерийской бригады, военной кафедры СумГУ и кадетского корпуса. Пятеро в больнице", - сказал он.
Дмитрий Живицкий добавил, что город полностью контролируют силы терробороны.
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