В Сумах в результате авиаудара погибли 9 человек, из них двое – дети
В Сумах спасатели ликвидировали последствия авиаудара, нанесенного врагом по жилому сектору
Об этом сообщает ГСЧС.
"7 марта в г. Сумы вражеская авиация подло нанесла удар по жилым домам, которые находятся по ул. Роменская и Спартака. В 23:09 на место происшествия выезжали спасатели, которые разбирали разрушенные конструкции домов и ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
ГСЧС удалось деблокировать женщину, травмированную передали медикам. Также из-под завалов извлекали тела погибших людей. Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 детей.
- Напомним, в Сумской области 7 марта четверо бойцов терробороны погибли в неравном бою с врагом.
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