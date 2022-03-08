В Сумах в результате авиаудара погибли 9 человек, из них двое – дети

Об этом сообщает ГСЧС.



"7 марта в г. Сумы вражеская авиация подло нанесла удар по жилым домам, которые находятся по ул. Роменская и Спартака. В 23:09 на место происшествия выезжали спасатели, которые разбирали разрушенные конструкции домов и ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.



ГСЧС удалось деблокировать женщину, травмированную передали медикам. Также из-под завалов извлекали тела погибших людей. Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 детей.

Напомним, в Сумской области 7 марта четверо бойцов терробороны погибли в неравном бою с врагом.