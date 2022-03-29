В Сумах уже заработал общественный транспорт, в город поступает гумпомощь, - Бобиренко
Руководитель экспертной группы Бюро анализа политики, политолог Виктор Бобиренко сообщил, что после затяжной блокады в Сумы начала поступать гумпомощь. В городе полностью заработал общественный транспорт
Об этом он рассказал в эфире Espreso.TV.
"Суммы месяц пробыли в блокаде. Сегодня там уже поехали троллейбусы и маршрутки после большого перерыва. Гуманитарная помощь поступает и едет в Тростянец и Боромлю", - подчеркнул Бобиренко.
Политолог добавил, что с Тростянцем ситуация несколько иная.
"В Тростянце есть проблемы. Там только разминировали больницу, потому что она была заминирована. Есть много растяжек в местах, где шли бои, особенно в Тростянце. Потому что если Боромлю сдал враг без боя, то Тростянец почти сутки отбивали", добавил Бобиренко.
Напомним, по состоянию на 18:00 29 марта в Генштабе заявили, что основные усилия кафиры сосредоточивают на Слобожанском и Донецком направлениях, в то же время осуществляют отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей.
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