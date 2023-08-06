В Сумах столкнулся автомобиль с мотоциклом: 25-летний мужчина погиб

Об этом сообщает полиция Сумской области.

"При обстоятельствах, которые выясняются, произошло столкновение автомобиля Volkswagen Golf под управлением 61-летнего мужчины и мотоцикла Loncin под управлением 25-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

Мотоциклист погиб от полученных травм. Также телесные повреждения получил водитель автомобиля, трое его пассажиров, среди которых 14-летняя девочка, и 25-летняя пассажирка мотоцикла.

"Инспекторы оцепили место происшествия и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Продолжается проверка", - заявили в полиции.