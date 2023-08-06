В Сумах столкнулся автомобиль с мотоциклом: 25-летний мужчина погиб
В воскресенье, 6 августа, в Сумах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла. Один мужчина погиб, еще трое травмированы
Об этом сообщает полиция Сумской области.
"При обстоятельствах, которые выясняются, произошло столкновение автомобиля Volkswagen Golf под управлением 61-летнего мужчины и мотоцикла Loncin под управлением 25-летнего мужчины", - говорится в сообщении.
Мотоциклист погиб от полученных травм. Также телесные повреждения получил водитель автомобиля, трое его пассажиров, среди которых 14-летняя девочка, и 25-летняя пассажирка мотоцикла.
"Инспекторы оцепили место происшествия и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Продолжается проверка", - заявили в полиции.
- Вечером 4 августа в пределах села Барабой на автодороге Одесса – Белгород-Днестровский столкнулись два автомобиля. В результате ДТП водитель одного из авто погиб на месте, его пассажирку доставили в больницу.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное