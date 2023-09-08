В Сумах сработало ПВО

Об этом сообщает Сумская ОВА.

"В Сумах работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя", - говорится в сообщении ОВА в 5:53.

Воздушная тревога в Сумской области продолжалась с 5:34 до 5:56.

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