В Сумах сработало ПВО
Утром пятницы, 8 сентября, ПВО сработало в Сумах
Об этом сообщает Сумская ОВА.
"В Сумах работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя", - говорится в сообщении ОВА в 5:53.
Воздушная тревога в Сумской области продолжалась с 5:34 до 5:56.
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