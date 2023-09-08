Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Сумах сработало ПВО

В Сумах сработало ПВО

8 сентября, 2023 пятница
05:57
Война с Россией

Утром пятницы, 8 сентября, ПВО сработало в Сумах

Об этом сообщает Сумская ОВА.

"В Сумах работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя", - говорится в сообщении ОВА в 5:53.

Воздушная тревога в Сумской области продолжалась с 5:34 до 5:56.

Новость будет дополняться...

  • Для обстрела Одесской области российские оккупанты вечером 7 сентября в очередной раз запустили дроны-камикадзе.
Украина
Россия
Сумы
Сумщина
Военные новости
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Ірина Геращенко
Автор Ирина Геращенко
7 сентября, 2023 четверг
Верните свободу слова в Украине
Єнс Столтенберг
7 сентября, 2023 четверг
"Нет признаков преднамеренной атаки РФ": Столтенберг о падении обломков российского дрона в Румынии
обстріл, ППО
7 сентября, 2023 четверг
РФ ночью атаковала портовую инфраструктуру Одесчины: ранены 2 человека
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.13
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41.19
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
8 сентября
06:28
Двойной теракт на севере Мали: погибли 49 гражданских и 15 военных
06:15
В США за мошенничество в $100 млн засудили россиянина, связанного с Кремлем
05:57
Обновлено
Маск прокомментировал информацию об отключеннии Starlink, чтобы помешать уничтожению черноморского флота РФ
05:55
Анонс
Евро-2024: расписание отборочных матчей и трансляций 8 сентября
05:30
Обновлено
Евро-2024: результаты всех матчей 7 сентября
05:26
В ISW подтвердили успехи Сил обороны под Бахмутом и в районе Вербового на Запорожье
03:28
Роналду заявил об окончании эпохи соперничества с Месси
02:41
КНДР спустила на воду новую атомную подлодку
01:39
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 сентября
01:19
"Был маленьким мешком дерьма": Фьюри заявил, что Усик проиграл Дюбуа
00:56
Эксклюзив
Курт Волкер
После победы Украины Запад должен устранить "серые" зоны безопасности, ставшие соблазном для нападения РФ, - Волкер
00:43
Армения
Армянская полиция задержала двух пророссийских пропагандистов
00:24
Пентагон
Пентагон заявил об определенном прогрессе контрнаступления ВСУ
00:22
Франция победила Ирландию и фактически обеспечила себе место на Евро-2024
2023, четверг
7 сентября
23:59
Залужный провел телефонный разговор с французским коллегой генералом Бюркаром
23:50
Атака "шахедами": враг запустил несколько групп беспилотников по Украине
23:30
"Катюша" в разрушенном оккупантами Драмтеатра Мариуполя: террорист Пушилин показал видео, где поет якобы звезда из Китая
23:09
Атака беспилотников на Брянск: горел "промышленный объект"
22:43
Суверенитет, беженцы и паломники: Зеленский провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху
22:15
Усиление ПВО, броневики и снаряды: США объявили еще два пакета военной помощи
21:44
Жена премьера Армении передала Украине первую с начала войны помощь
21:36
Эксклюзив
Павел Климкин
НАТО не хочет давать пас Путину: Климкин о падении "шахеда" в Румынии
21:22
Эксклюзив
Курт Волкер
"Не обязательный ядерный ответ": Уолкер о реакции Запада на возможное использование РФ ядерного оружия
21:20
В Румынии рассматривают эвакуацию из села возле порта в Одесской области из-за атак РФ
21:18
Минздрав и правоохранители проверят решения ВВК об ограниченной пригодности военных
20:52
Вышел трейлер нового анимационного фильма Хаяо Миядзаки "Как ты живешь?"
20:50
Президент Грузии Зурабишвили прокомментировала намерения отправить ее в отставку
20:28
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Приближается окружение Бахмута, или "жест доброй воли" россиян из города. Колонка Сергея Згурца
20:27
British American Tobacco
Табачный гигант British American Tobacco продает бизнес в России и Беларуси
20:18
Эксклюзив
Армения
Глава Европейской партии Армении: страна завершает свои отношения с российской империей
20:05
OPINION
Папские шутки
20:04
ФСБ
В Олешках взорвали авто с российскими военными и работниками ФСБ: один погиб, 4 ранены, — ЛІГА.net
20:00
Обзор
Крылатые ракеты Х-101: как с ними борется ВСУ, их характеристики, цена, применение
19:43
НБУ признал неплатежеспособным еще один банк
19:27
Паспорт гражданина Украины
Среди украинских беженцев стало больше взрослых мужчин, - исследование
19:15
Из-за угрозы РФ в Черном море: Болгария вооружит береговую охрану ракетами
18:49
Обновлено
В ГПСУ опровергли информацию о запрете выезда за границу для стоящих на военном учете женщин
18:25
Из аэропорта временно оккупированного Симферополя вылетел иранский транспортный самолет, - СМИ
18:22
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:09
Почти 10% населения России пребывают в глубокой депрессии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV