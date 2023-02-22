В Сумах сработало ПВО
В ночь с 21 на 22 февраля россияне пытались обстрелять Сумы
Об этом сообщает Сумская ОВА.
"Взрыв, который вы слышали в Сумах – работа ПВО. Цель поражена. Спасибо нашим защитникам", – говорится в сообщении.
Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 01:35, она продолжалась до 02:10.
- В ночь с 21 на 22 февраля жители Днепра тоже слышали взрывы.
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