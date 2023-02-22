В Сумах сработало ПВО

Об этом сообщает Сумская ОВА.

"Взрыв, который вы слышали в Сумах – работа ПВО. Цель поражена. Спасибо нашим защитникам", – говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 01:35, она продолжалась до 02:10.