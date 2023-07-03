Россияне ударили по пятиэтажке в Сумах: погиб человек
Российские оккупанты в понедельник, 3 июля, обстреляли пятиэтажное здание в Сумах. В результате атаки погиб один человек
Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.
"В результате российского удара БПЛА, в пятиэтажном жилом доме погиб 1 человек", - заявил он.
Ранее Сумской городской голова Александр Лысенко в понедельник, 3 июля, сообщил о взрывах в регионе.
"Сохраняем покой, находимся в укрытиях. Работает ПВО", - написал Лысенко.
"Общественное.Сумы" сообщает , что в результате атаки беспилотником в центре Сум поврежден жилой дом.
Кроме того, по улице Петропавловская перекрыто движение транспорта, сообщили в КП "Электроавтотранс".
- Российские оккупанты в течение суток 2 июля совершили 16 обстрелов пограничных общин Сумской области. В результате атак есть разрушение.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.72
Покупка 36.72Продажа 37.45
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.18
- Актуальное
- Важное