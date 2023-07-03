Россияне ударили по пятиэтажке в Сумах: погиб человек

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

"В результате российского удара БПЛА, в пятиэтажном жилом доме погиб 1 человек", - заявил он.

Ранее Сумской городской голова Александр Лысенко в понедельник, 3 июля, сообщил о взрывах в регионе.

"Сохраняем покой, находимся в укрытиях. Работает ПВО", - написал Лысенко.

"Общественное.Сумы" сообщает , что в результате атаки беспилотником в центре Сум поврежден жилой дом.

Кроме того, по улице Петропавловская перекрыто движение транспорта, сообщили в КП "Электроавтотранс".

До этого в Воздушных силах ВС Украины сообщалось , что в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях есть вероятность применения врагом ударных БПЛА.