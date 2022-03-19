В Сумах россияне расстреляли автомобиль, погибла 20-летняя девушка

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Открыто дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



По данным следствия, 17 марта 2022 года российские военные, применяя средства, запрещенные международным правом, на въезде в г. Сумы обстреляли автомобиль.



"Несовместимые с жизнью ранения получила 20-летняя девушка. 21-летний парень в больнице с огнестрельным ранением", - говорится в сообщении.

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