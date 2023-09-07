Дроны на юге: РФ атакует Украину в ночь на 7 сентября
В ночь 7 сентября российские террористы атакуют южные области дронами, также в Сумах раздавались взрывы
Об этом сообщают Воздушные Силы.
В 0:31 ПС сообщили о ракетной опасности для Сумщины. Тогда же Общественное сообщило о взрывах в областном центре.
В 0:27 Воздушные силы заявили о движении ударных беспилотников в направлении Одесской области над акваторией Черного моря. Впоследствии там добавили , что они двигаются в направлении Измаильского района. В 0:46 ПС сообщили , что вражеские дроны двигаются в направлении села Приморское (Одесская область).
В 00:52 Воздушные силы заявили об угрозе беспилотников для южных областей. В 0:58 ПС сообщили , что дроны двигаются в направлении городов Измаил и Килия (Одесская область).
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