В Сумах произошла утечка аммиака на Химпроме

Об этом сообщил глава Сумской ВГА Дмитрий Живицкий.

Сначала сообщалось, что радиус зоны поражения составил 5 км, впоследствии Живицкий уточнил, что по состоянию на пять часов зона поражения составляет около 2.5 км.

"Направление ветра и населенные пункты, которые оказались под угрозой: Новоселица. Для Сум сейчас угрозы нет (направление ветра не на город)", - отметил он.

Аммиак — бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворимый в воде, взрывоопасный, токсичный. Аммиак легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

Напомним, в Сумской области замечено большое перемещение российской техники, появились терроризирующие местное население спецподразделения , город Сумы живет жизнью заблокированного города.

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