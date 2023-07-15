В Сумах прогремели взрывы. Тревогу не объявляли
Вечером субботы, 15 июля, жители Сум слышали взрывы
О взрывах сообщило "Суспильне Сумы" в телеграммах.
В 23:14 появилось сообщение, что в Сумах прогремело не менее 2 взрывов. Воздушная тревога не была объявлена.
"Уважаемые жители Сум! Сохраняйте спокойствие. Все службы работают. Детали выясняются! Ожидайте официальной информации", - говорится в первом комментарии Сумской ОВА.
- Вечером субботы, 15 июля, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за активности российской авиации. Взрыв прогремел в Запорожье.
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