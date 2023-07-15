В Сумах прогремели взрывы. Тревогу не объявляли

О взрывах сообщило "Суспильне Сумы" в телеграммах.

В 23:14 появилось сообщение, что в Сумах прогремело не менее 2 взрывов. Воздушная тревога не была объявлена.

"Уважаемые жители Сум! Сохраняйте спокойствие. Все службы работают. Детали выясняются! Ожидайте официальной информации", - говорится в первом комментарии Сумской ОВА.