В Сумах продолжаются уличные бои, в Харькове готовятся к артобстрелам и бесплатно выдают хлеб

Об этом сообщает Сумская областная военно-гражданская администрация, передает Еспресо.TV.



"Внимание! Сейчас на улицах Сум враг. Территориальная оборона ведет уличные бои и гражданские должны оставаться дома. Необходимо закрыть шторы. Быть подальше от окон", - такая информация пошла в 10:30.



Ближе к 11:00 появилось уточнение:



"На Курской в Сумах серьезное сражение. Наша тероборона начала останавливать колонну вражеских бензовозов в городе.



Местных жителей просят держаться подальше от окон. Не выходите на улицу, не снимайте на телефоны.



Что же касается Харькова, то оборона города пока нерушима. Российским оккупантам в город попасть не удается, несмотря на неоднократные случаи прорыва.



После серьезного сопротивления наших героев враг, начал позорно целить из артиллерии по социальной инфраструктуре, снаряды попали в центр крови на Алексеевке и детскую областную больницу.



Повреждены жилые дома на Салтовке и ХТЗ. Были попытки уничтожить военные объекты в центре города. К сожалению, есть пострадавшие.



Комендантский час завершен, однако, передвигаться по городу опасно!



Ночью работали диверсионно-разведывательные группы врага", - сообщил утром глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.



По словам руководителя Харьковской области, сейчас ожидается волна "массивного" артобстрела.



"Выходить из укрытий опасно! Ожидаем массивного обстрела наших позиций по вражеской артиллерии и самолетам", - отмечает Синегубов.

