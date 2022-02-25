В Сумах опровергли фейк о сдаче города врагу
Украинские военные остаются в городе и держат оборону
Об этом сообщил глава Сумской ВГА Дмитрий Живицкий.
"Официальная информация по терробороне в Сумах! Военные остаются в городе! Никто врагу не сдается! Не ведитесь на фейки!", - сказал он.
Живицкий добавил, что полную информацию по районам и ситуации в области предоставит после 20:00.
"Берегите себя", - пожелал он.
- Напомним, что в сети распространялись фейки о якобы сдаче города Сумы российским оккупантам.
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