В Сумах опровергли фейк о сдаче города врагу

Об этом сообщил глава Сумской ВГА Дмитрий Живицкий.



"Официальная информация по терробороне в Сумах! Военные остаются в городе! Никто врагу не сдается! Не ведитесь на фейки!", - сказал он.



Живицкий добавил, что полную информацию по районам и ситуации в области предоставит после 20:00.



"Берегите себя", - пожелал он.

Напомним, что в сети распространялись фейки о якобы сдаче города Сумы российским оккупантам.