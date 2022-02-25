В Сумах объявили воздушную тревогу

Об этом сообщает Сумская военная гражданская администрация.



"Сумы. Будет звучать сирена. Угроза артобстрела. Подвалы открыты в учебных заведениях. Школах, детсадах. Без паники! Есть время дойти до укрытий!" – говорится в сообщении.

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