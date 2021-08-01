В Сумах не могут найти хозяина собаки, которая второй день ждет под больницей
Уже вторые сутки у Сумской областной больницы на Привокзальной сидит собака и охраняет велосипед и вещи
Об этом со ссылкой на Сумские дебаты передает Еспресо.TV .
Неравнодушные граждане дали воды и поесть.
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"Приезжали патрульные и гвардейцы, отвязали собаку от забора, но она никуда не уходит, ожидая своего хозяина.
Возможно вы знаете, чей это пес, и можете помочь? " - говорится в сообщении.
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