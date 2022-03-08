В Сумах начался первый этап эвакуации населения

Верховная Рада обнародовала видео, на котором видно, как отправляются эвакуационные транспортные колонны с гражданами.

Напомним, Украина, Россия и Красный Крест согласовали гуманитарный коридор для эвакуации из Сум. Чтобы вывезти людей, стороны объявили режим тишины. Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призвала российскую сторону не прибегать к манипуляциям, ведь у украинской стороны уже есть информация о том, что россияне запланировали срыв работы гуманитарных коридоров, готовятся манипуляции с маршрутом, чтобы заставить людей выехать другим путем .

Укрзализныця обнародовала список эвакуационных поездов на 8 марта - они запланированы из Киева, Харькова, Запорожья, Днепра, Кривого Рога, Одессы и международные рейсы для эвакуации из Украины.

"Сумам предоставлен зеленый коридор, начался первый этап эвакуации", - говорится в сообщении. На кадрах видно, что людей вывозят на автобусах с красным крестом. Эвакуация проходит по маршруту: Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава.Также известно о доставке гуманитарным коридором в Сумы продуктов питания и медикаментов. Колонна с гуманитарными грузами для Сум будет двигаться по маршруту Лохвица – Андриящевка – Ромны – Недригайлов – Сумы.