В Сумах из-за российских обстрелов загорелось складское здание, спасатели потушили пожар
В субботу, 19 марта, около 16:00 в Сумах в результате российских артиллерийских обстрелов возник масштабный пожар в складском здании
Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.
"Во второй половине дня сотрудникам ГСЧС удалось ликвидировать масштабный пожар, который из-за вражеских артиллерийских обстрелов возник 18 марта около 16:00 в одном из складских зданий г. Сумы. Площадь данного пожара составляла более 6 тыс. м.кв, а к его ликвидации привлекалось больше 60 спасателей", - говорится в сообщении.
Гибель или травмирование людей в результате пожара не зафиксированы.
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