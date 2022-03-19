В Сумах из-за российских обстрелов загорелось складское здание, спасатели потушили пожар

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.



"Во второй половине дня сотрудникам ГСЧС удалось ликвидировать масштабный пожар, который из-за вражеских артиллерийских обстрелов возник 18 марта около 16:00 в одном из складских зданий г. Сумы. Площадь данного пожара составляла более 6 тыс. м.кв, а к его ликвидации привлекалось больше 60 спасателей", - говорится в сообщении.



Гибель или травмирование людей в результате пожара не зафиксированы.