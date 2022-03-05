В Сумах есть угроза уличных боев, жителей просят не выходить из дома
В Сумах несколько часов подряд объявляли воздушную тревогу. В настоящее время сохраняется угроза уличных боев
Об этом сообщил городской голова Сум Александр Лисенко.
"Сумчане, оставайтесь дома. Угроза уличных боев! Найдите безопасное место!" – говорится в сообщении.
Городской глава Сум также сообщил, что коммунальные службы всю ночь восстанавливали разрушенную российскими обстрелами инфраструктуру. В городе нет водоснабжения, но выпал снег, люди собирают талую воду.
- Напомним, противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и применяет высокоточное оружие. Основные усилия кафиры сосредоточили на окружении городов Киев и Харьков. Кроме того, враг намерен выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях и в дальнейшем создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом.
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