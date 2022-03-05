В Сумах есть угроза уличных боев, жителей просят не выходить из дома

Об этом сообщил городской голова Сум Александр Лисенко.

"Сумчане, оставайтесь дома. Угроза уличных боев! Найдите безопасное место!" – говорится в сообщении.

Городской глава Сум также сообщил, что коммунальные службы всю ночь восстанавливали разрушенную российскими обстрелами инфраструктуру. В городе нет водоснабжения, но выпал снег, люди собирают талую воду.

Напомним, противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и применяет высокоточное оружие. Основные усилия кафиры сосредоточили на окружении городов Киев и Харьков. Кроме того, враг намерен выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях и в дальнейшем создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом.