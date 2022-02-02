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В Сумах ДБР изъяли 3,5 млн грн: возможно - "черную кассу" чиновников Госслужбы по безопасности на транспорте

2 февраля, 2022 среда
11:55
Криминал

Сотрудники ДБР изъяли почти 3,5 млн. грн., которые могут быть "черной кассой" должностных лиц Госслужбы по безопасности на транспорте

Об этом сообщается на сайте ДБР.

По данным правоохранителей, во время расследования был задержан старший государственный инспектор отдела государственного надзора в Сумской области, который требовал деньги у местного автоперевозчика, занимавшегося грузовыми перевозками.

"Он угрожал перевозчику созданием искусственных проблем и привлечением к административной ответственности, если коммерсант не будет платить регулярную дань", - говорится в сообщении.

Известно, что для передачи взяток чиновник привлек посредника. В общей сложности он получил 30 тыс. грн неправомерной выгоды. Впоследствии во время очередной оплаты "откупных" правоохранители задержали госинспектора "на горячем".

Кроме того, во время обыска по месту жительства посредника работники ДБР обнаружили около 3,5 млн. грн., часть из которых хранилась в долларовом эквиваленте. По версии следствия это так называемая "черная касса" злоумышленников.

В рамках досудебного расследования следователи устанавливают происхождение наличных денег и возможных соучастников противоправной схемы.

Инспектору сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Также установлено, что правоохранители уже задерживали этого чиновника в 2017 году, когда он организовал беспрепятственный пропуск перегруженных автомобилей. В то время как взятка он получил талоны на 150 литров дизтоплива. Суд первой инстанции признал его виновным, но чиновник начал обжаловать решение.

Апелляционный суд направил дело на новое рассмотрение, которое снова признало его виновным. Впрочем, он обжаловал и это решение. В настоящее время дело рассматривается в апелляционном суде.

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