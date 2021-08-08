В Сумах 37-летний мужчина ограбил ссудную кассу. И ушел на маршрутку

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа, началась поисковая операция. Напуганная женщина, которая работает в организации кассиром, рассказала правоохранителям, что в помещение зашел неизвестный, одетый в защитную маску, рассказывает Еспресо.TV.



"Угрожая ножом мужчина приказал заявительнице лечь на пол и завладел средствами из кассы в размере 11 319 гривен. После чего скрылся в неизвестном направлении", - отмечают правоохранители Сум.



Злоумышленника удалось обнаружить через несколько часов. Сотрудники патрульной полиции остановили маршрутное такси на выезде из города, где и обнаружили подозреваемого. При нем находились ножи и похищенные деньги.



Разбойником оказался 37-летний житель Сумского района.



Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.















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