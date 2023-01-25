В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, где и от кого призывники могут получить повестку

Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач, цитирует АрмияInform .

Он отметил, что кроме представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки повестку могут вручить и другие должностные лица. Они предусмотрены законодательством.

"Повестка может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством. Как руководителем учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, так и, например, руководителем ЖЭКа, ОСМД и другими должностными лицами, уполномоченными территориальным центром комплектования вручать такую повестку", - подчеркнул Горбач.

Он отметил, что если потенциальный призывник отказывается ставить подпись о получении повестки, к нему в присутствии свидетелей может быть применена ответственность согласно законодательству. Так, если призывник отказывается получить, например, повестки для сверки военно-учетных данных, к нему могут применить административную ответственность. Уголовная ответственность наступает в том случае, если призывных уже прошел сверку, медкомиссию для призыва и избежал отправления в воинскую часть.

Также Горбач призвал не тиражировать видео, где изображены якобы представители территориальных центров комплектования и соцподдержки, которые незаконно вручают повестки. По его мнению, распространению этих видео помогает российская пропаганда, желающая подорвать авторитет ВСУ в обществе.

"Напомню, мобилизация продолжается. Она была и вчера, и позавчера. Она началась еще 24 февраля прошлого года", – подчеркнул Горбач.

Он отметил, что хотя и в начале полномасштабного вторжения в территориальные центры были большие очереди, сейчас они и объемы мобилизации уменьшились. По его словам, сейчас нужны специалисты на новые образцы вооружения, предоставляемые партнерами. Также новые люди нужны для доукомплектования отдельных частей и замены тех, кто на передовой изначально.

"Не будет преувеличением сказать, что сейчас решающий период для наших государств. Каждый гражданин должен осознать всю ответственность, которая на него возложена законодательством, и с пониманием отнестись к происходящим в государстве мобилизационным мерам", - подытожил Горбач.

Военное руководство сообщает , что проводит призыв в Украине планово, начиная с 24 февраля. Новые волны мобилизации не предвидятся, несмотря на активизацию врага.

9 января представитель Минцифры заявил , что не предполагается отражать в приложении Действие порядок взятия на военный учет.