Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

По его словам, идет установка долговременных фортификационных сооружений на опорных пунктах подразделений из состава группировки сил и средств обороны Киева.

"Продолжается установка и обустройство огневых сооружений на вероятных путях продвижения противника. Кроме того, продолжается процесс оборудования укрытий для защиты личного состава", – написал генерал.

Для устройства укрытий используются железобетонные сооружения, которые устанавливаются ниже уровня поверхности грунта, уточнил Павлюк. Он отметил, что постройки такого типа также позволят максимально эффективно и безопасно организовать работу командно-наблюдательных пунктов, а также взводных и ротных опорных пунктов.

В Генштабе ВСУ ранее предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.