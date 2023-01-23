В Сухопутных войсках рассказали и показали, как совершенствуются оборонительные рубежи Киева и области
Продолжаются работы по инженерному укреплению рубежей обороны Киева и области, в частности обустройство огневых точек на возможных путях продвижения врага
Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.
По его словам, идет установка долговременных фортификационных сооружений на опорных пунктах подразделений из состава группировки сил и средств обороны Киева.
"Продолжается установка и обустройство огневых сооружений на вероятных путях продвижения противника. Кроме того, продолжается процесс оборудования укрытий для защиты личного состава", – написал генерал.
Для устройства укрытий используются железобетонные сооружения, которые устанавливаются ниже уровня поверхности грунта, уточнил Павлюк. Он отметил, что постройки такого типа также позволят максимально эффективно и безопасно организовать работу командно-наблюдательных пунктов, а также взводных и ротных опорных пунктов.
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