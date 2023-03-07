В Сухопутных войсках назвали имя бойца, которого оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине"
Установлена личность военнослужащего, которого российские оккупанты на камеру расстреляли за слова "Слава Украине" и выложили видеозапись в интернет
Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
"Вчера в социальных сетях и средствах массовой информации была обнародована видеозапись расстрела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, которого российские оккупанты казнили после его слов "Слава Украине!". По предварительным данным, погибшим является военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура", - говорится в сообщении.
В Сухопутных войсках отметили, что Тимофея Шадуру считали пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года. Он исчез возле Бахмута.
"В настоящее время тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности может быть установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз", - рассказали военные.
В Сухопутных войсках выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя.
- Ранее сообщалось, что расстрелянного Героя узнала на видео его сестра.
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