Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"Вчера в социальных сетях и средствах массовой информации была обнародована видеозапись расстрела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, которого российские оккупанты казнили после его слов "Слава Украине!". По предварительным данным, погибшим является военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура", - говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках отметили, что Тимофея Шадуру считали пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года. Он исчез возле Бахмута.

"В настоящее время тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности может быть установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз", - рассказали военные.

В Сухопутных войсках выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя.