В Судане захватили лабораторию с возбудителями кори и холеры. ВОЗ заявила о высоком уровне опасности
Всемирная организация здравоохранения заявила, что существует риск биологической опасности, в частности распространения кори и холеры, после захвата лаборатории в Судане
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ВОЗ Нима Саид Абида.
В Женеве Абид заявил, что в Судане существует "высокий риск биологической опасности". Ведь лаборатория в столице, городе Хартум, захвачена.
В учреждении метились образцы возбудителей кори и холеры. Работников эвакуировали.
Представитель Всемирной организации здравоохранения подчеркнул: в результате боевых действий погибли по меньшей мере 459 человек, а 4072 ранены.
- Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.
- При этом CNN утверждает, что RSF вооружает приближенная к Владимиру Путину российская ЧВК Вагнера .
- 18 апреля сообщалось , что в аэропорту Хартума повреждены 20 самолетов, в том числе борт SkyUp, - фото Maxar.
- По состоянию на 19 апреля в Судане во время столкновений между армией страны и военизированной группировкой Сил скорой поддержки (RSF) погибли 270 человек, 2600 получили ранения. Уже на 23 апреля в результате вооруженных столкновений погибли по меньшей мере 420 человек, включая 264 мирных жителей.
- В свою очередь Соединенные Штаты Америки, а вслед за ними и другие ведущие страны мира занимаются эвакуацией своих дипломатов и граждан из Судана .
- В столице Судана Хартуме 23 апреля Силы быстрого реагирования атаковали тюрьму "Копер", где содержали экс-президента Омара аль-Башира и его сторонников. Телевизионный канал Al Araby утверждает, что аль-Башир сбежал из тюрьмы.
- После этого представитель Евросоюза призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь в Судане.
- 24 апреля стало известно, что агентство США по международному развитию (USAID) направило в Судан для координации гуманитарной помощи специальную группу экспертов по реагированию на стихийные бедствия.
- 24 апреля сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины держит на особом контроле вопросы обеспечения безопасности украинских граждан в Судане.
- Главное управление разведки в координации с Офисом президента Украины и Министерством иностранных дел провело успешную спасательную операцию по эвакуации мирных граждан из столицы Судана.
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