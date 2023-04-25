Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ВОЗ Нима Саид Абида.

В Женеве Абид заявил, что в Судане существует "высокий риск биологической опасности". Ведь лаборатория в столице, городе Хартум, захвачена.

В учреждении метились образцы возбудителей кори и холеры. Работников эвакуировали.

Представитель Всемирной организации здравоохранения подчеркнул: в результате боевых действий погибли по меньшей мере 459 человек, а 4072 ранены.