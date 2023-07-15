Об этом информирует Reuters.

Отмечают, что RSF обвиняют в мародерстве и захвате домов. Так, местные организации сообщили агентству, что Силы скорой поддержки задержали в Хартуме по меньшей мере 3,5 тыс. гражданских, среди которых женщины и иностранные граждане.

Правозащитники передадут ООН документы, содержащие информсацию о случаях смерти от пыток. Также речь идет об "унизительных, бесчеловечных условиях содержания под стражей".

Сами RSF утверждают, что эти сообщения не соответствуют действительности. По их словам, они удерживали только военнопленных и хорошо с ними обращались.

"Эти организации игнорируют нарушения со стороны армии против гражданского населения, включая воздушные и артиллерийские удары, задержание и вооружение гражданских лиц", – сказал представитель Сил скорой поддержки.

Бои в Судане

Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.

25 апреля ГУР сообщало об эвакуации 87 граждан Украины, среди них 36 сотрудников SkyUp. А уже 26 апреля стало известно, что из Судана эвакуирован 91 гражданин Украины.

А 29 апреля военно-морские силы Китая эвакуировали из Судана 668 своих граждан и 10 человек другой национальности. В то же время Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что готовится к тому, что более 800 тыс. человек могут сбежать из Судана в соседние страны. ВОЗ отмечало, что из-за боев 1,3 млн человек стали вынужденными переселенцами, а минимум 730 человек погибли.

Впоследствии стороны конфликта в Судане все же обязались защищать гражданское население и движение гуманитарной помощи, но не договорились о прекращении огня. Но уже 20 мая стороны подписали соглашение о прекращении огня на семь дней. А 29 мая суданская армия и Силы скорой поддержки согласились на пятидневное продление соглашения о прекращении огня.

3 июня в Судане военизированные силы скорой поддержки (RSF), противостоящие действующей армии страны, захватили национальный музей в Хартуме, в результате чего могут быть уничтожены важные артефакты.

Также 1 июня сообщалось, что в детском приюте Хартума (Судан) за последние шесть недель погибли не менее 60 детей. Причинами смерти были отсутствие пищи, воды и болезни, ведь на территории страны ведутся бои.

По городу Омдурман в Судане в субботу, 8 июля, нанесли авиационный удар, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека. Позже генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что Судан стоит на грани "полномасштабной гражданской войны".