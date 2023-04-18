В Судане в результате столкновений погибли 185 человек, 1800 получили ранения

Об этом сообщил представитель ООН в Судане Фолькер Пертес, цитирует Xinhua .

Он проинформировал Совбез ООН о текущей ситуации в Судане на закрытом заседании.

"Это очень изменчивая ситуация, поэтому очень сложно сказать, куда смещается баланс", - сказал Пертес.

Он добавил, что ни одна из сторон не выразила желания вести переговоры.

Всего за три дня погибли уже по меньшей мере 185 человек, еще 1800 получили ранения.