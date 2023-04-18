В Судане в результате столкновений погибли 185 человек, 1800 получили ранения
В Судане во время столкновений между армией страны и военизированной группировкой Сил скорой поддержки (RSF) погибли уже 185 человек, 1800 получили ранения
Об этом сообщил представитель ООН в Судане Фолькер Пертес, цитирует Xinhua .
Он проинформировал Совбез ООН о текущей ситуации в Судане на закрытом заседании.
"Это очень изменчивая ситуация, поэтому очень сложно сказать, куда смещается баланс", - сказал Пертес.
Он добавил, что ни одна из сторон не выразила желания вести переговоры.
Всего за три дня погибли уже по меньшей мере 185 человек, еще 1800 получили ранения.
- 15 апреля, в столице Судана Хартуми армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. В результате обстрела аэропорта в Хартуме был поврежден один из самолетов украинской авиакомпании SkyUp. Всего в стране на момент начала боевых действий находились два борта и 36 сотрудников перевозчика, работавших в рамках контракта с авиакомпанией Sun Air.
- По состоянию на утро 17 апреля в столкновениях между вооруженными силами и спецназовцами скорой поддержки погибли по меньшей мере 97 человек, 595 получили ранения.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Судане 17 апреля прямо в собственной резиденции подвергся нападению посол Европейского Союза.
- Впоследствии спутник компании Maxar показал, как выглядит самолет SkyUp Boeing 737 в аэропорту Хартума, уничтоженный во время беспорядков в Судане.
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