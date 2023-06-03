В Судане оппозиционный армии спецназ захватил национальный музей в Хартуме
В Судане военизированные силы скорой поддержки (RSF), противостоящие действующей армии страны, захватили национальный музей в Хартуме, в результате чего могут быть уничтожены важные артефакты
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заместителя директора музея Ихласа Абделлатифа.
"Члены группы сил скорой поддержки, которая уже семь недель борется с армией за контроль над Суданом, вошли в музей в пятницу", - сообщил он, призвав военизированную группировку сохранить национальное наследие.
Абделлатиф отметил, что сотрудники музея не знают, что происходит внутри здания, поскольку они прекратили работу после начала конфликта.
Известно, что музей расположен в большом здании на берегу Нила в центре Хартума, недалеко от центрального банка, в районе, где шли ожесточенные бои.
Среди тысяч бесценных реликвий – забальзамированные мумии, датированные 2500 годом до н.э., что делает их одними из древнейших и важнейших в археологическом значении во всем мире.
Кроме того, по словам бывшего директора музея Хатима Алнура, в музее есть статуи, глиняная посуда и древние фрески с артефактами от каменного века до христианской и исламской эпох.
Член французской археологической команды Роксана Триу, работавшей в Судане, сказала, что они отслеживали спутниковые снимки музея и уже видели потенциальные признаки повреждений со следами горения.
"Мы не знаем, насколько серьезны повреждения внутри", – сказала она.
- 1 июня сообщалось, что в детском приюте в Хартуме (Судан) за последние шесть недель погибли не менее 60 детей. Причинами смерти были отсутствие пищи и воды и болезни, ведь на территории страны ведутся бои.
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