В Судане объявили перемирие еще на 72 часа

Об этом информирует NHK .

Отмечают, что они сделали это заявление в четверг. Срок прежнего соглашения о перемирии должен был истечь в полночь.

Вооруженные столкновения продолжались в Хартуме и в штате Западный Дарфур на западе страны до и во время перемирия.

По данным органов здравоохранения Судана, с начала вооруженного конфликта погибли не менее 512 человек.

Также, по словам властей Египта, из Судана переместили более 16 тыс. человек, не являющихся гражданами Египта. Более 14 тыс. из них – суданцы, остальные – граждане других стран.

В то же время, по данным Международной организации по миграции, из Судана в Чад бежали до 20 тыс. человек. Большинство из них срочно нуждаются в базовой гуманитарной помощи, в частности, в воде и пище.