В Судане объявили перемирие еще на 72 часа
Силы быстрого реагирования (RSF) и вооруженные силы Судана договорились с пятницы продлить перемирие еще на 72 часа
Об этом информирует NHK .
Отмечают, что они сделали это заявление в четверг. Срок прежнего соглашения о перемирии должен был истечь в полночь.
Вооруженные столкновения продолжались в Хартуме и в штате Западный Дарфур на западе страны до и во время перемирия.
По данным органов здравоохранения Судана, с начала вооруженного конфликта погибли не менее 512 человек.
Также, по словам властей Египта, из Судана переместили более 16 тыс. человек, не являющихся гражданами Египта. Более 14 тыс. из них – суданцы, остальные – граждане других стран.
В то же время, по данным Международной организации по миграции, из Судана в Чад бежали до 20 тыс. человек. Большинство из них срочно нуждаются в базовой гуманитарной помощи, в частности, в воде и пище.
- Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.
- 18 апреля сообщалось , что в аэропорту Хартума повреждены 20 самолетов, в том числе борт SkyUp.
- На 23 апреля в результате вооруженных столкновений погибли по меньшей мере 420 человек, включая 264 мирных жителя.
- В столице Судана Хартуме 23 апреля Силы быстрого реагирования атаковали тюрьму "Копер", где содержали экс-президента Омара аль-Башира и его сторонников. Телевизионный канал Al Araby утверждает, что аль-Башир бежал из тюрьмы.
- 24 апреля сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины держит на особом контроле вопросы обеспечения безопасности украинских граждан в Судане. Уже 25 апреля Главное управление разведки в координации с Офисом президента Украины и Министерством иностранных дел провело успешную спасательную операцию по эвакуации мирных граждан из столицы Судана.
- 24 апреля в Судане при посредничестве Вашингтона договорились о прекращении огня с полуночи понедельника в течение трех следующих суток.
- 25 апреля стало известно, что в Судане захватили лабораторию с возбудителями кори и холеры. ВОЗ заявила о высоком уровне опасности.
- Несмотря на договоренности о временном прекращении огня, на некоторых участках в Судане возобновились боевые действия.
- 25 апреля ГУР сообщало об эвакуации 87 граждан Украины, среди них 36 сотрудников SkyUp. А уже 26 апреля стало известно, что из Судана был эвакуирован 91 гражданин Украины.
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