В Судане напали на посла ЕС, Боррель заявил о нарушении международного права

Об этом он написал в twitter .

Боррель подчеркнул, что это грубое нарушение Венской конвенции и международного права.

"Несколько часов назад посол ЕС в Судане подвергся нападению в собственной резиденции. Это грубое нарушение Венской конвенции. Безопасность дипломатических помещений и персонала является основной обязанностью власти Судана и обязательством согласно международному праву", - говорится в сообщении.