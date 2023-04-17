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В Судане напали на посла ЕС, Боррель заявил о нарушении международного права

17 апреля, 2023 понедельник
23:37
Мир

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Судане, 17 апреля, прямо в собственной резиденции подвергся нападению посол Европейского Союза.

Об этом он написал в twitter .

Боррель подчеркнул, что это грубое нарушение Венской конвенции и международного права.

"Несколько часов назад посол ЕС в Судане подвергся нападению в собственной резиденции. Это грубое нарушение Венской конвенции. Безопасность дипломатических помещений и персонала является основной обязанностью власти Судана и обязательством согласно международному праву", - говорится в сообщении.

  • Бывший член индийского парламента Атик Ахмед вместе с братом был застрелен во время прямого эфира на телевидении.
ЕС
Жозеп Боррель
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