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В Судане на некоторых участках возобновились боевые действия

26 апреля, 2023 среда
07:47
Мир

Несмотря на договоренности о временном прекращении огня, на некоторых участках в Судане возобновились боевые действия

Об этом сообщает Reuters.

По данным корреспондента издания, бои снова вспыхнули в Судане поздно во вторник, 25 апреля. В городе Омдурман была слышна стрельба и взрывы. Армия там использовала дроны, чтобы нанести удары по Силам быстрого реагирования.

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Также удары были нанесены, чтобы отбросить боевиков СШР с нефтеперерабатывающего завода в Бахре.

Специальный представитель ООН в Судане Волкер Пертес заявил Совету Безопасности ООН, что режим прекращения огня "кажется, пока соблюдается в некоторых частях". По его словам, нет никаких признаков того, что обе стороны готовы к серьезным переговорам.

  • Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников. При этом CNN утверждало, что RSF вооружает приближенный к Владимиру Путину российский ЧВК Вагнера.
  • 18 апреля сообщалось, что в аэропорту Хартума повреждены 20 самолетов, в том числе борт SkyUp.
  • На 23 апреля в результате вооруженных столкновений погибли по меньшей мере 420 человек, включая 264 мирных жителя.
  • В столице Судана Хартуми 23 апреля Силы быстрого реагирования атаковали тюрьму "Копер", где удерживали экс-президента Омара аль-Башира и его сторонников. Телевизионный канал Al Araby утверждает, что аль-Башир скрылся из тюрьмы.
  • После этого представитель Евросоюза призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь в Судане.
  • 24 апреля сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины держит на особом контроле вопросы обеспечения безопасности украинских граждан в Судане. Уже 25 апреля Главное управление разведки по координации с Офисом президента Украины и Министерство иностранных дел провело успешную спасательную операцию по эвакуации мирных граждан из столицы Судана.
  • 24 апреля в Судане при посредничестве Вашингтона договорились о прекращении огня с полуночи понедельника в течение трех следующих суток.
  • 25 апреля стало известно, что в Судане захватили лабораторию с возбудителями кори и холеры. ВОЗ заявила о высоком уровне опасности.
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