В Судане на некоторых участках возобновились боевые действия

Об этом сообщает Reuters.

По данным корреспондента издания, бои снова вспыхнули в Судане поздно во вторник, 25 апреля. В городе Омдурман была слышна стрельба и взрывы. Армия там использовала дроны, чтобы нанести удары по Силам быстрого реагирования.

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Также удары были нанесены, чтобы отбросить боевиков СШР с нефтеперерабатывающего завода в Бахре.

Специальный представитель ООН в Судане Волкер Пертес заявил Совету Безопасности ООН, что режим прекращения огня "кажется, пока соблюдается в некоторых частях". По его словам, нет никаких признаков того, что обе стороны готовы к серьезным переговорам.