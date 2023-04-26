В Судане на некоторых участках возобновились боевые действия
Несмотря на договоренности о временном прекращении огня, на некоторых участках в Судане возобновились боевые действия
Об этом сообщает Reuters.
По данным корреспондента издания, бои снова вспыхнули в Судане поздно во вторник, 25 апреля. В городе Омдурман была слышна стрельба и взрывы. Армия там использовала дроны, чтобы нанести удары по Силам быстрого реагирования.
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Также удары были нанесены, чтобы отбросить боевиков СШР с нефтеперерабатывающего завода в Бахре.
Специальный представитель ООН в Судане Волкер Пертес заявил Совету Безопасности ООН, что режим прекращения огня "кажется, пока соблюдается в некоторых частях". По его словам, нет никаких признаков того, что обе стороны готовы к серьезным переговорам.
- Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников. При этом CNN утверждало, что RSF вооружает приближенный к Владимиру Путину российский ЧВК Вагнера.
- 18 апреля сообщалось, что в аэропорту Хартума повреждены 20 самолетов, в том числе борт SkyUp.
- На 23 апреля в результате вооруженных столкновений погибли по меньшей мере 420 человек, включая 264 мирных жителя.
- В столице Судана Хартуми 23 апреля Силы быстрого реагирования атаковали тюрьму "Копер", где удерживали экс-президента Омара аль-Башира и его сторонников. Телевизионный канал Al Araby утверждает, что аль-Башир скрылся из тюрьмы.
- После этого представитель Евросоюза призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь в Судане.
- 24 апреля сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины держит на особом контроле вопросы обеспечения безопасности украинских граждан в Судане. Уже 25 апреля Главное управление разведки по координации с Офисом президента Украины и Министерство иностранных дел провело успешную спасательную операцию по эвакуации мирных граждан из столицы Судана.
- 24 апреля в Судане при посредничестве Вашингтона договорились о прекращении огня с полуночи понедельника в течение трех следующих суток.
- 25 апреля стало известно, что в Судане захватили лабораторию с возбудителями кори и холеры. ВОЗ заявила о высоком уровне опасности.
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