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В суд передали дела в отношении шести экс-беркутовцев - исполнителей массовых расстрелов на Майдане

13 октября, 2023 пятница
16:37
Криминал

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении 6 бывших милиционеров роты специального назначения ГМОП "Беркут", подчиненного киевскому управлению МВД. Они были непосредственными исполнителями массовых расстрелов активистов Майдана

Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве эти и другие милиционеры спецроты "Беркут" выполнили приказ высшего руководства и применили к участникам акций протеста табельное и автоматическое огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами. Из-за таких их действий погибли 48 участников акций протеста, еще 90 получили огнестрельные пулевые ранения.

После совершения преступления оружие повредили и спрятали, однако часть его нашли и идентифицировали.

Шестерых бывших милиционеров обвиняют в препятствовании проведению мирных акций протеста, превышении служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям, совершению теракта, причинению тяжких телесных повреждений, умышленных убийств и совершенных покушений на умышленное убийство оружия (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, ряд частей ст. 115, ч. 2 ст. 262 УК Украины).

В настоящее время обвиняемые скрываются на территории страны-агрессора и стали гражданами России.

В ГБР добавили, что на завершающей стадии находится специальное досудебное расследование в отношении других 14 милиционеров этого подразделения, также причастных к расстрелам.

Что известно о расследовании расстрела Небесной сотни на Майдане

Расстрел Небесной сотни произошел 18-20 февраля 2014 года, когда силовики и "титушки" применяли насилие и огнестрельное оружие против протестующих в центре Киева.

В декабре 2019 года пять подозреваемых беркутовцев передали на обмен пленными с террористическими "Д/ЛНР". Это вызвало возмущение среди родственников погибших и пострадавших на Майдане. Два из них – Тамтура и Маринченко – вернулись в Украину и продолжают участвовать в судебном процессе. Трое других – Аброськин, Зиновьев и Янисевич – находятся в России или на временно оккупированных территориях.

1 февраля 2022 года ГБР сообщил о заочном аресте бывшего начальника охраны экспрезидента Виктора Януковича, который помог последнему незаконно уехать в Россию. Впоследствии Государственное бюро расследований объявило о вызове на допрос экс-президента Виктора Януковича для получения подозрения.

1 декабря сообщалось, что экс-руководителя  ГАИ будут судить за организацию незаконного препятствования проведению митингов, в частности Автомайдана, а также за подделку документов. Также в декабре сообщили, что за разгон студенческого Майдана будут судить бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сивковича.

В феврале 2023 года адвокат семей Майдана Титич заявил, что по большинству преступлений истекли сроки привлечения к ответственности, суды умышленно допускали нарушения. В конце февраля того же года стало известно, что экс-командира спецроты киевского "Беркута" будут судить за массовые расстрелы активистов Майдана 20 февраля 2014 года.

9 мая этого года сообщили, что в Украине будут заочно судить беглецов из руководства МВД Украины, которые были причастны к незаконной поставке спецсредств и их использованию для подавления протестов в феврале 2014 года.

Несмотря на войну, за 2022 год по делу Майдана было сообщено о подозрении бывшему заместителю главы МВД и получены разрешения на досудебное расследование в отношении экс-президента, бывшего заместителя секретаря СНБО и главы управления ГАИ.

По делам Майдана за год получены разрешения суда на осуществление специального досудебного расследования в отношении 26 подозреваемых, среди них 2 высокопоставленных должностных лица – бывшие президент Украины и заместитель Секретаря СНБО Украины, 14 правоохранителей, из которых 1 прокурор, а также 10 гражданских лиц.

4 октября 2023-го стало известно, что в суд передали дело в отношении бывших высокопоставленных чиновников - президента-беглеца Януковича и руководителей силовиков, которые отдавали приказы и применяли военную технику, огнестрельное оружие для насильственного разгона демонстрантов в центре Киева в феврале 2014 года.

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