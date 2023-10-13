В суд передали дела в отношении шести экс-беркутовцев - исполнителей массовых расстрелов на Майдане

Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве эти и другие милиционеры спецроты "Беркут" выполнили приказ высшего руководства и применили к участникам акций протеста табельное и автоматическое огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами. Из-за таких их действий погибли 48 участников акций протеста, еще 90 получили огнестрельные пулевые ранения.

После совершения преступления оружие повредили и спрятали, однако часть его нашли и идентифицировали.

Шестерых бывших милиционеров обвиняют в препятствовании проведению мирных акций протеста, превышении служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям, совершению теракта, причинению тяжких телесных повреждений, умышленных убийств и совершенных покушений на умышленное убийство оружия (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, ряд частей ст. 115, ч. 2 ст. 262 УК Украины).

В настоящее время обвиняемые скрываются на территории страны-агрессора и стали гражданами России.

В ГБР добавили, что на завершающей стадии находится специальное досудебное расследование в отношении других 14 милиционеров этого подразделения, также причастных к расстрелам.

Что известно о расследовании расстрела Небесной сотни на Майдане

Расстрел Небесной сотни произошел 18-20 февраля 2014 года, когда силовики и "титушки" применяли насилие и огнестрельное оружие против протестующих в центре Киева.

В декабре 2019 года пять подозреваемых беркутовцев передали на обмен пленными с террористическими "Д/ЛНР". Это вызвало возмущение среди родственников погибших и пострадавших на Майдане. Два из них – Тамтура и Маринченко – вернулись в Украину и продолжают участвовать в судебном процессе. Трое других – Аброськин, Зиновьев и Янисевич – находятся в России или на временно оккупированных территориях.

1 февраля 2022 года ГБР сообщил о заочном аресте бывшего начальника охраны экспрезидента Виктора Януковича, который помог последнему незаконно уехать в Россию. Впоследствии Государственное бюро расследований объявило о вызове на допрос экс-президента Виктора Януковича для получения подозрения.

1 декабря сообщалось, что экс-руководителя ГАИ будут судить за организацию незаконного препятствования проведению митингов, в частности Автомайдана, а также за подделку документов. Также в декабре сообщили, что за разгон студенческого Майдана будут судить бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сивковича.

В феврале 2023 года адвокат семей Майдана Титич заявил, что по большинству преступлений истекли сроки привлечения к ответственности, суды умышленно допускали нарушения. В конце февраля того же года стало известно, что экс-командира спецроты киевского "Беркута" будут судить за массовые расстрелы активистов Майдана 20 февраля 2014 года.

9 мая этого года сообщили, что в Украине будут заочно судить беглецов из руководства МВД Украины, которые были причастны к незаконной поставке спецсредств и их использованию для подавления протестов в феврале 2014 года.

Несмотря на войну, за 2022 год по делу Майдана было сообщено о подозрении бывшему заместителю главы МВД и получены разрешения на досудебное расследование в отношении экс-президента, бывшего заместителя секретаря СНБО и главы управления ГАИ.

По делам Майдана за год получены разрешения суда на осуществление специального досудебного расследования в отношении 26 подозреваемых, среди них 2 высокопоставленных должностных лица – бывшие президент Украины и заместитель Секретаря СНБО Украины, 14 правоохранителей, из которых 1 прокурор, а также 10 гражданских лиц.

4 октября 2023-го стало известно, что в суд передали дело в отношении бывших высокопоставленных чиновников - президента-беглеца Януковича и руководителей силовиков, которые отдавали приказы и применяли военную технику, огнестрельное оружие для насильственного разгона демонстрантов в центре Киева в феврале 2014 года.