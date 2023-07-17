В суд направили обвинительный акт в отношении Януковича и его сообщника из-за захвата госвласти в 2010 году

Об этом информирует ДБР .

"Работники ГБР завершили досудебное расследование уголовного производства в июле прошлого года. Стороне защиты был предоставлен доступ к материалам досудебного расследования", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с сентября по октябрь 2010 года Янукович и экс-замминистра юстиции Украины незаконно вернули в действие Конституцию от 28 июня 1996 года. Это привело к незаконному увеличению властных полномочий президента Украины.

Расследование осуществлялось по упрощенной (заочной) процедуре, поскольку фигуранты дела уже длительное время скрываются от органов следствия и суда.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.