В суд направили обвинительный акт в отношении Януковича и его сообщника из-за захвата госвласти в 2010 году
В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-замминистра юстиции Украины из-за захвата ими государственной власти в 2010 году
Об этом информирует ДБР .
"Работники ГБР завершили досудебное расследование уголовного производства в июле прошлого года. Стороне защиты был предоставлен доступ к материалам досудебного расследования", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с сентября по октябрь 2010 года Янукович и экс-замминистра юстиции Украины незаконно вернули в действие Конституцию от 28 июня 1996 года. Это привело к незаконному увеличению властных полномочий президента Украины.
Расследование осуществлялось по упрощенной (заочной) процедуре, поскольку фигуранты дела уже длительное время скрываются от органов следствия и суда.
Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 23 мая следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одного приспешника Януковича, бывшего главу Государственной регистрационной службы Украины Дмитрия Ворона, который сейчас помогает РФ.
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