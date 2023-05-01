Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Известно, что в течение 2020-2021 годов Волошин активно способствовал высшему военно-политическому руководству РФ в проведении масштабной подрывной деятельности против Украины. Ему объявлено подозрение по двум статьям, в том числе о госизмене.



"По данным контрразведки СБУ, Волошин целенаправленно пытался манипулировать общественным мнением украинских граждан в интересах страны-агрессора. Находясь в рядах запрещенной партии ОПЗЖ, он публично распространял кремлевские нарративы по общественно-политической ситуации в нашем государстве. Также в своих многочисленных сообщениях в соцсетях и выступлениях в телеэфирах Волошин пытался дискредитировать Украину на международной арене", – рассказали в СБУ.



"Кроме того, он публично оправдывал создание и деятельность террористической организации "Л/ДНР"", - добавили в пресс-службе.

Известно, что Волошин скрывается от правосудия в РФ.

Досудебное расследование по делу экс-нардепа завершено, обвинительный акт направлен в суд, уточнили в пресс-службе ДБР.

Также там отметили, что Волошина подозревают в нанесении умышленных легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины) ветерану АТО летом 2020 года.