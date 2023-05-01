В суд направили обвинительный акт против экс-нардепа Волошина, подозреваемого в госизмене
Экс-нардепу от ОПЗЖ Олегу Волошину, сбежавшему из Украины перед полномасштабным вторжением РФ, грозит 15 лет тюрьмы на основании двух уголовных производств
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Известно, что в течение 2020-2021 годов Волошин активно способствовал высшему военно-политическому руководству РФ в проведении масштабной подрывной деятельности против Украины. Ему объявлено подозрение по двум статьям, в том числе о госизмене.
"По данным контрразведки СБУ, Волошин целенаправленно пытался манипулировать общественным мнением украинских граждан в интересах страны-агрессора. Находясь в рядах запрещенной партии ОПЗЖ, он публично распространял кремлевские нарративы по общественно-политической ситуации в нашем государстве. Также в своих многочисленных сообщениях в соцсетях и выступлениях в телеэфирах Волошин пытался дискредитировать Украину на международной арене", – рассказали в СБУ.
"Кроме того, он публично оправдывал создание и деятельность террористической организации "Л/ДНР"", - добавили в пресс-службе.
Известно, что Волошин скрывается от правосудия в РФ.
Досудебное расследование по делу экс-нардепа завершено, обвинительный акт направлен в суд, уточнили в пресс-службе ДБР.
Также там отметили, что Волошина подозревают в нанесении умышленных легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины) ветерану АТО летом 2020 года.
- Верховная Рада Украины на заседании 24 февраля лишила Волошина мандата .
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