Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Дело было открыто по фактам публичных призывов к геноциду (ч. 2 ст. 442 УК Украины).

"Расследованием установлено, что обвиняемый в одном из эфиров своей авторской программы публично призвал топить и сжигать украинских детей. Этот сюжет вышел в телевыпусках Russia Today, на собственном канале пропагандиста YouTube и Telegram-канале, насчитывающих несколько сотен тысяч подписчиков", - проинформировали в ОГП.

Следствие пришло к выводу, что Красовский настраивает российскую аудиторию против украинцев и призывает уничтожить украинский народ.