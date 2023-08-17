В суд направили дело российского пропагандиста, призывавшего убивать украинских детей
В суд направили дело российского пропагандиста Антона Красовского, который в эфире Russia Today призывал топить и сжигать украинских детей
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Дело было открыто по фактам публичных призывов к геноциду (ч. 2 ст. 442 УК Украины).
"Расследованием установлено, что обвиняемый в одном из эфиров своей авторской программы публично призвал топить и сжигать украинских детей. Этот сюжет вышел в телевыпусках Russia Today, на собственном канале пропагандиста YouTube и Telegram-канале, насчитывающих несколько сотен тысяч подписчиков", - проинформировали в ОГП.
Следствие пришло к выводу, что Красовский настраивает российскую аудиторию против украинцев и призывает уничтожить украинский народ.
- Ранее Красовского признали виновным по ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенных с использованием средств массовой информации) и по ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов). Его заочно приговорили к 5 годам лишения свободы.
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