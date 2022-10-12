В суд направили дело депутата Киевсовета Трубицына, подозреваемого во взятке на 1,39 млн грн
ГБР направило в суд дело депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына, подозреваемого во взятке на 1,39 млн грн
Об этом информирует Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Пресс-служба НАБУ сообщила о направлении в суд дела Владислава Трубицына.
"Получение 1,39 млн грн неправомерной выгоды депутатом Киевгорсовета: направлено в суд. На скамье подсудимых оказался депутат Киевгорсовета, организовавший схему по получению неправомерной выгоды за размещение так называемых купалов (точек сезонной передвижной торговли)", - говорится в сообщении.
- Напомним, 9 февраля 2022 года "слугу" Трубицина из комиссии Киевсовета и других разоблаченных на взятке в 1,26 млн грн задержали за разрешение на работу МАФов.
- 11 февраля ВАКС арестовал разоблаченного на взяточничестве "слугу" Трубицына на два месяца с возможностью внести залог в 14,886 млн грн. Также Высший антикорсуд избрал подозреваемому, вероятному соучастнику Трубицына, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму 2 481 000 грн. Еще один подозреваемый был арестован с возможностью внесения залога в размере 1 488 600 грн.
- 14 февраля НАБУ опубликовало видео переговоров участников по делу о получении взятки нардепом-"слугой" Трубицыным. В Бюро отметили, что собранные материалы являются частью доказательной базы и показывают "закулисье" организации торговли в столице.
- 18 февраля главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что в 2010 году Владислав Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и пытался "инспектировать" два рынка в Изюме.
- Депутат Киевсовета Владислав Трубицын, пойманный на получении 1,39 млн грн взятки, остановил свое членство в партии "Слуга Народа", на время следствия.
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