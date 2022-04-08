В субботу в Украину прибудет канцлер Австрии. Встретится с Зеленским и посетит Бучу

Об этом сообщает издание Kurier.

Негаммер сказал, что визит состоялся по приглашению Зеленского и его следует рассматривать как знак солидарности с народом Украины.

Встреча с Зеленским, включая следующую пресс-конференцию, уже стоит в повестке дня канцлера в Киеве в субботу утром. Затем Негаммер должен уехать в Бучу, чтобы лично увидеть следы русских зверств.

У Негаммера также запланирована встреча с мэром Киева Виталием Кличко.

По данным Офиса канцлера, Австрия хочет и дальше оказывать Украине максимально возможную гуманитарную и политическую поддержку, уже было выделено 17,5 млн евро.

"Важно, чтобы в рамках нашего нейтралитета мы поддерживали Украину как на гуманитарном, так и на политическом уровне", - сказал канцлер.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 8 апреля приехала в Бучу вместе с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем и премьером Словакии Эдуардом Гегером.

Боррель после встречи с Зеленским объявил, что ЕС выделит еще 500 млн евро на оружие для Украины

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