Об этом информирует пресс-служба МВД.

В субботу в 11:00 в Украинском доме в Киеве состоится церемония прощания с погибшим в Броварах руководством Министерства внутренних дел.

Кроме того, простятся и с другими сотрудниками министерства, погибшими при исполнении служебных обязанностей.

Напоминаем, что 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, после трагедии идентифицировали 14 погибших. В результате авиакатастрофы погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Украины Юрий Лубкович, заместитель руководителя Патронатной службы МВД Украины Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко, старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко и ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий.

Также сообщили, что прощание с личным составом Специального авиационного отряда - с погибшими командиром воздушного судна - инструктором авиационной эскадрильи спецназначения Александром Василенко, пилотом авиационной эскадрильи спецназначения Константином Коваленко и бортовым механиком авиационной эскадрильи состоится 21 января в 13:00 в городе Нежин, вертолетная площадка №4 аэродрома.

Ряд стран выразили соболезнования украинскому народу из-за трагедии с вертолетом в Броварах, в которой погибли руководство МВД и дети

По состоянию на 19 января в больницах остаются 16 человек, в том числе шестеро детей, пострадавших в результате падения вертолета в Броварах 18 января.

По состоянию на 19 января в больницах остаются 16 человек, в том числе шестеро детей, пострадавших в результате падения вертолета в Броварах 18 января. По состоянию на 19 января в больницах остаются 16 человек, в том числе шестеро детей, пострадавших в результате падения вертолета в Броварах 18 января.

Украинский авиатор Геннадий Хазан убежден, что первые результаты расследования падения вертолета в Броварах следует ожидать через год.