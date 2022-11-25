В субботу в Херсоне начнут тестово подавать электроэнергию

Об этом сообщили в Херсоноблэнерго.

Ремонтные бригады Херсоноблэнерго совместно с коллегами-энергетиками других компаний после освобождения Херсона начали работы по возобновлению энергоснабжения областного центра. Уже с 26 ноября и в течение нескольких суток планируется провести тестовое заживление электросетей города

"Несмотря на сверхсложную ситуацию, мы продолжаем работать. Сейчас состояние энергосистемы Украины сложное. Как только нормализуется работа Южноукраинской АЭС, в домах херсонцев начнет появляться электроэнергия. В подаче электроэнергии будут применены экстремальные ограничения, поскольку основные источники энергопитания разрушены, будет работать резервная линия электропередачи, которая имеет ограниченную пропускную способность. В первую очередь заживят объекты критической инфраструктуры - объекты водоснабжения и медицинские учреждения. Поэтому просим с пониманием отнестись к ситуации", - отметил председатель правления Херсоноблэнерго Игорь Сафронов.

По его словам, энергетики Херсона и Одесщины совместно ликвидируют последствия вражеских обстрелов и разрушений энергообъектов и оборудования. В частности, идет ремонт на линии электропередачи "Посад-Покровское - ХМПЗ". Ввод ее в действие позволит возобновить работу водопровода "Днепр – Николаев", который обеспечивает Николаев питьевой водой.

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